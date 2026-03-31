The stones | il tributo ai Rolling Stones

Una tribute band dedicata ai Rolling Stones si esibirà per la prima volta al T-Bone Station, proponendo un concerto dal vivo con alcuni dei loro brani più noti. L’evento promette di riproporre l’atmosfera delle performance originali, offrendo un repertorio completo di successi della band inglese. La serata si svolgerà in un locale dedicato alla musica dal vivo, con ingresso aperto al pubblico.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Preparatevi a una serata di puro rock ‘n’ roll con i migliori successi della leggendaria band inglese: la tribute band “The Stones” arriva per la prima volta al T-Bone Station per un concerto live che celebra la musica e l’energia dei Rolling Stones!Cosa aspettarsi dal live? Un programma ricco con tutti i loro successi immortali, che vi trasporteranno in un'atmosfera rock energica, perfetta per cantare e ballare!Vieni a rivivere le canzoni che hanno fatto la storia del rock, con un live intenso e pieno di passione!Uno spettacolo coinvolgente per appassionati di rock e per chi ama vivere la musica dal vivo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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