Negli ultimi giorni, il nome di The Last of Us è tornato al centro dell’attenzione mondiale dopo la pubblicazione di un post da parte di Neil Druckmann, co-creatore della saga. La comunicazione ha suscitato curiosità tra i fan, che hanno interpretato il messaggio come un possibile riferimento a un nuovo capitolo della serie. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo a un eventuale terzo gioco.

Negli ultimi giorni il nome di The Last of Us è tornato al centro dell’attenzione globale. Tutto è partito da un post pubblicato da Neil Druckmann, co-creatore della saga. Un contenuto apparentemente nostalgico, ma con un messaggio finale molto ambiguo. In poche ore, la community ha iniziato a parlare con forza di un possibile terzo capitolo. Ma si tratta davvero di un annuncio nascosto o solo di una riflessione sul passato? Al momento, la risposta ufficiale non esiste, ma le interpretazioni sono esplose. Per capire la situazione bisogna partire dal contesto. The Last of Us Part II, uscito nel giugno 2020, non ha ancora ricevuto un seguito diretto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - The Last of Us: Neil Druckman lancia un post criptico (e tutti pensano al terzo capitolo)

Articoli correlati

Labrinth attacca “Euphoria” e la Columbia Records in un criptico post sui socialQuando si parla di Euphoria, ormai l’abbiamo capito, non si può mai stare del tutto tranquilli.

Ma Antonino Spinalbese si è sposato con Ainhoa Foti Rodriguez? Il post criptico Il post è comparso nella mattinata di oggi, lunedì 16 marzo e mostra Antonino Spinalbese e la compagna Ainhoa Foti Rodriguez in pose intense, in...

Contenuti utili per approfondire

Discussioni sull' argomento The Last of Us 3, ecco i volti di due personaggi chiave dei Serafiti; The Last of Us 3, la star di Bridgerton entra nel cast con un ruolo determinante nella storia di Abby; The Last of Us 3 si farà? Neil Druckmann dice che c'è qualcosa nel futuro della serie; I tre videogiochi il cui finale ha segnato profondamente la mia vita come persona.

Qual è il futuro di The Last of Us? Neil Druckmann riaccende le speranze per i prossimi progettiIl futuro di The Last of Us torna al centro del dibattito: un post di Neil Druckmann riaccende le speranze per Part III tra indizi, teorie dei fan e nuovi progetti Naughty Dog. badtaste.it

Mio Fratello è un Vichingo - The Last Viking ½ La recensione completa di Marianna Cappi è su MYmovies! Anker esce di prigione, dove ha scontato quindici anni per rapina, con un solo obiettivo: recuperare il bottino, che aveva affidato al fratello Manfre - facebook.com facebook

MILESTONE REACHED Zach LeDay after the last two games has now 1.264 EuroLeague points for Olimpia and became 3rd-best ever behind Shavon Shields (2.061) and Bob McAdoo (1.292). Vlado Micov (1.232) is now 4th. Dopo le due partite di x.com