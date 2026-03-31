The Drama – Un segreto è per sempre la recensione | in matrimonio veritas

Il film: The Drama – Un segreto è per sempre, 2026. Regia: Kristoffer Borgli. Cast: Zendaya, Robert Pattinson, Mamoudou Athie: Alana Haim. Genere: Commedia, sentimentale. Durata: 1 ora e 45 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema. Trama: Charlie ed Emma stanno per sposarsi, ma durante una serata tra amici partecipano a un gioco che li spinge a confessare i loro segreti più oscuri. Quello che emerge mette in crisi la loro relazione, proprio a pochi giorni dal matrimonio. A chi è consigliato? A chi ama le commedie nere scomode e un po’ disturbanti, più interessate alle dinamiche psicologiche che alla classica storia romantica. Dopo aver... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Zendaya en la alfombra roja de The Drama - facebook.com facebook

Zendaya e Robert Pattinson sono venuti a trovarci sul palco di #Amici25 in occasione dell'uscita, il 1° aprile 2026 nelle sale cinematografiche, del loro film "The Drama - Un segreto è per sempre"! x.com