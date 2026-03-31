Un nuovo film diretto da Kristoffer Borgli vede protagonisti Zendaya e Robert Pattinson. La pellicola sembra evitare di affrontare tematiche sociali o politiche, preferendo concentrarsi su un'immagine superficiale e di moda. La narrazione si presenta come una rappresentazione estetica senza approfondimenti tematici, lasciando poco spazio a contenuti più sostanziosi o stimolanti.

Kristoffer Borgli dirige Zendaya e Robert Pattinson in un film che ha paura di essere socialmente e politicamente rilevante, finendo per crogiolarsi nella superficialità di una locandina. L'opinione di Movieplayer, senza spoiler. Chi scrive proverà a fare del suo meglio: parlare di The Drama senza parlare davvero di The Drama. Già, ossimoro tutt'altro che banale, forzatura giornalistica che non prevede sconti, e anzi eleva il concetto di spoiler in una dimensione che poco gli appartiene (sfiorando il contraddittorio), andando contro la cronaca stessa. Eppure, la diffidenza iniziale, parola dopo parola, si traduce in entusiasmo. No, non verso il film di Kristoffer Borgli (anzi), ma verso la sfida di recensire un film senza citare il fulcro che ne regge i 105 minuti di montaggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Drama, recensione: un film poser, e nulla più

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