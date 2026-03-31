Terza categoria Wild la festa è vicina Bisanzio-Villanova pareggio con 12 gol

Nella Terza categoria, la stagione si avvicina alla conclusione con poche partite rimaste. La sfida tra Bisanzio e Villanova si è conclusa con un pareggio che ha portato a 12 gol complessivi. A due giornate dalla fine del campionato, le prime posizioni dei due raggruppamenti sono ormai praticamente definite.

A due giornate dal termine del campionato di Terza è quasi fatta per le prime dei due raggruppamenti. Nel girone A il Wild Bagnara regola 3-0 il Real Mamante – la sblocca al 18’ Riccardo Medri (foto) – e fa un significativo passo avanti verso la promozione, vista la contemporanea sconfitta per 2-1 della Camerlona a Marradi: ora i punti di vantaggio sono 5. Nel girone B, il Vatra controlla lo scontro diretto con lo Sporting Lugo: lo 0-0 consente alla capolista di conservare 4 fondamentali punti di vantaggio. Risultati (24ª giornata). Girone A: Atlas-Cervia Utd U21 5-3, Coyotes-Sant’Alberto 1-0, Giovecca-Lido Adriano 2-3, Marradese-Pol. Camerlona 2-1, Sal. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Wild, la festa è vicina. Bisanzio-Villanova, pareggio con 12 gol Articoli correlati Terza categoria. Bagnara-Marradese è il big match. Poi Sporting-BisanzioInizia domani il weekend di Terza Categoria con tutte le partite del girone A tra le quali il big match di Bagnara tra il Wild e la Marradese del... Terza categoria. Allunga la Camerlona sul Wild Bagnara. Il Cral ne prende noveTre gare rinviate nel sabato del girone A di Terza ma la Camerlona festeggia il successo per 2-1 (Bini e Luca Guerra) a Sant’Alberto e si porta a +10...