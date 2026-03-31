Terremoto nello sport nella politica | indagati! Scoppia il caso in Italia

Un’indagine giudiziaria riguarda la vendita dello stadio di San Siro, con un’operazione coordinata dalla Guardia di Finanza che ha coinvolto uffici pubblici e società calcistiche. Sono stati iscritti nel registro degli indagati alcuni soggetti legati alla vicenda, mentre le indagini continuano a focalizzarsi sui passaggi amministrativi e finanziari dell’operazione. La situazione ha suscitato attenzione nel mondo dello sport e della politica italiana.

Un’ulteriore accelerazione giudiziaria investe il dossier sulla vendita di San Siro: un’operazione coordinata dalla Guardia di Finanza è scattata tra uffici pubblici e ambienti legati alle società calcistiche coinvolte. Gli accertamenti, disposti dall’autorità giudiziaria, puntano a verificare la regolarità di atti e passaggi amministrativi connessi alla gestione e alla possibile cessione dello storico impianto milanese. Al centro dell’attività investigativa ci sono acquisizioni di documenti e verifiche su procedure che, secondo quanto si apprende, sarebbero considerate rilevanti per ricostruire la sequenza degli eventi e i ruoli dei soggetti intervenuti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Terremoto nello sport nella politica: indagati! Scoppia il caso in Italia Articoli correlati Arresti domiciliari, scoppia il caso nella politica italiana: le accuse al deputato sicilianoNelle ultime ore, a Caltanissetta, è esplosa una vicenda che riapre una ferita sempre delicata: quella del confine sottile tra politica, contributi... Leggi anche: Caso Delmastro, indagati Miriam e Mauro Caroccia: "Nella Bisteccheria d'Italia reinvestivano i soldi dei Senese" Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Terremoto nello sport, il CIO chiude le categorie femminili alle atlete transgender; Terremoto nello storico club: si dimette la presidentessa, è rebus su chi la sostituirà; Scossa di terremoto nel Pistoiese: magnitudo tra 3.9 e 4.4, avvertita anche a Firenze; Un'altra scossa di terremoto in Liguria. Terremoto in Toscana, scossa a Pistoia: epicentro, profondità e zone più sismicheIl sismologo Fiaschi: Evento profondo e non insolito. L’epicentro si colloca nella zona appenninica a nord della città, tra località come San Mommè, Piteccio e Gello ... lanazione.it Nel nostro secondo caffè di oggi parliamo del programma delle iniziative per il 17' anniversario del terremoto del 2009. Ma anche di cosa si possa fare, alla luce delle recenti aggressioni da parte di cani. L'educatore: "Il problema non è la razza ma i proprietari" facebook Terremoto, la terra trema dove fa più paura: paura nello Stretto di Messina. I precedenti storici e un FOCUS scientifico sul progetto del Ponte x.com