Terremoto in Liguria | scossa 2.3 a Genova rischio non trascurabile

Una scossa di magnitudo 2.3 si è verificata in Liguria poco dopo la mezzanotte del 31 marzo 2026, con epicentro a circa sei chilometri da Santo Stefano D’Aveto. La terra ha tremato in quella zona, senza segnalazioni di danni o feriti finora. Le autorità monitorano la situazione e continuano a valutare eventuali rischi legati alle scosse sismiche recenti.

Una scossa di magnitudo 2.3 ha colpito la Liguria poco dopo la mezzanotte del 31 marzo 2026, con epicentro localizzato a circa sei chilometri da Santo Stefano D’Aveto. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato l’evento alle ore 00:23, confermando una profondità di nove chilometri per il sisma. Questo movimento tellurico si inserisce in una sequenza che include due recenti scosse registrate a Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, e a Rocchetta di Vara nello spezzino. Nonostante la bassa intensità, la prossimità geografica tra questi eventi evidenzia una dinamica sismica che attraversa i confini regionali. Rischio non trascurabile nel genovesato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terremoto in Liguria: scossa 2.3 a Genova, rischio non trascurabile Articoli correlati Leggi anche: Un'altra scossa di terremoto in Liguria Leggi anche: Lieve scossa di terremoto nella notte in Liguria Leggi anche: Scossa di terremoto avvertita anche a Genova