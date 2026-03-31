Ternana agibilità del Libero Liberati | Tempi certi per ospitare le gare ed il pubblico sugli spalti LA SCADENZA

La questione dell'agibilità dello stadio Libero Liberati riguarda la possibilità di ospitare le gare casalinghe della Ternana e il pubblico sugli spalti. Una data limite si prospetta come riferimento per definire i tempi certi per il ritorno alle attività sportive, con l’obiettivo di assicurare lo svolgimento regolare delle partite nella prossima stagione.

I Consiglieri comunali del Partito democratico e del Movimento cinque stelle: “Tempi e scadenze per il completamento delle opere propedeutiche al rilascio del certificato di idoneità statica” Una scadenza sullo sfondo che appare lontana, solo dal punto di vista temporale. Garantire il regolare svolgimento delle partite casalinghe della Ternana, in vista della prossima stagione. Un’operazione che passa attraverso il rilascio del certificato di idoneità statica e sismica. I Consiglieri comunali del Partito democratico e del Movimento cinque stelle hanno presentato un’interrogazione per conoscere tempi certi per il completamento dell’iter. I... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Aggiornamenti e notizie su Libero Liberati

Discussioni sull' argomento Ternana, tra la sentenza su stadio-clinica, le scadenze federali e l'idoneità del ‘Liberati’ nubi sul futuro dei rossoverdi: gli scenari; Ternana, convenzione in scadenza e agibilità del Libero Liberati: gli scenari.

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L’appuntamento é per venerdì santo 3 aprile (oggi intanto é la domenica delle palme), ore 21,00, ai “Campacci” di Marmore (il parco é intitolato a Libero Liberati) per la rievocazione storica di nostro signore Gesù Cristo. Noi di AM Terni Television ieri pomerig - facebook.com facebook