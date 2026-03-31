Tentano il furto in un’area di servizio bloccati dopo un inseguimento

Due persone sono state fermate dopo aver tentato di rubare in un'area di servizio, ma sono state bloccate a seguito di un inseguimento. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto poco dopo che è stata segnalata l'azione sospetta, portando all'arresto dei due soggetti coinvolti. La vicenda si è conclusa con il loro trasferimento in questura per ulteriori accertamenti.

Tempo di lettura: 2 minuti In linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, con particolare attenzione agli obiettivi maggiormente esposti al fenomeno dei furti, sia a fini preventivi sia per garantire tempestivi interventi operativi. Grazie all’azione tempestiva di pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino e della Stazione di Atripalda, nel corso della notte è stato sventato un furto presso un’area di servizio ubicata nel comune di Pratola Serra, lungo la Strada Statale 7, dove i militari dell’Arma sono intervenuti a seguito di segnalazione pervenuta al “112”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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