Tensione per il cantiere del MuBa | blindati e polizia per l’avvio dei lavori | VIDEO

Da bolognatoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina si sono verificati momenti di tensione nel quartiere Pilastro, con l’ingresso di mezzi pesanti nei parchi Mitilini, Moneta e Stefanini, segnando l’inizio di una nuova fase nei lavori di cantiere del MuBa. La presenza di forze dell’ordine e blindati è stata visibile durante le operazioni. La situazione ha attirato l’attenzione di residenti e passanti nelle zone interessate.

Mezzi pesanti e forze dell’ordine all’alba al Pilastro. Il comitato MuBasta denuncia la “militarizzazione” dell’area e chiama alla mobilitazione. Intanto la Consulta del Verde boccia il progetto Mattinata ad alta tensione al Pilastro, dove l’ingresso di mezzi pesanti nel parco Mitilini, Moneta e Stefanini ha segnato l’avvio di una nuova fase dei lavori. Secondo quanto riferito dal comitato MuBasta, l’area si è svegliata con la presenza di blindati, camion e mezzi da cantiere, tra cui autopompe e betoniere pronte a iniziare il getto di cemento. L’intervento, stando al racconto degli attivisti del comitato MuBasta, sarebbe stato organizzato con un dispiegamento significativo di forze per garantire l’operatività del cantiere senza interruzioni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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