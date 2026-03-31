Tempo in ulteriore peggioramento allerta meteo rossa Marsilio | Ci attendono le ore più difficili

L’Abruzzo si trova in una fase di maltempo eccezionale che sta peggiorando nel corso della giornata. L’allerta meteo rossa è stata diramata e le previsioni indicano che le condizioni peggioreranno ulteriormente nelle prossime ore. La regione si prepara ad affrontare un episodio meteorologico di elevata intensità, con il massimo dell’instabilità previsto nelle prossime ore.

L’Abruzzo è interessato da una fase di maltempo eccezionale che tenderà a intensificarsi ulteriormente nelle prossime. Per questa, la protezione civile regionale ha diramato un’allerta rossa per neve e ghiaccio valida dalle prime ore di mercoledì 1 aprile, fino alla mezzanotte di giovedì 2 aprile. Inoltre «sulle aree del Gran Sasso e della Majella si registreranno accumuli particolarmente rilevanti. Particolare attenzione va prestata anche ai territori lungo i bacini del Tordino, Vomano e Pescara, dove al rischio legato alla neve si aggiungono possibili criticità idrogeologiche e disagi alla rete elettrica. In questo quadro, rivolgo un invito molto chiaro a tutti i cittadini: massima prudenza e senso di responsabilità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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