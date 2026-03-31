Teheran | Ucraina complice di Usa e Israele

Il rappresentante di Teheran all'ONU ha dichiarato che le azioni dell'Ucraina sono da considerarsi una complicità con gli Stati Uniti e Israele. La dichiarazione si basa su accuse rivolte al governo ucraino, senza ulteriori dettagli o spiegazioni. La posizione di Teheran si inserisce in un quadro di tensione tra le parti coinvolte, con successive reazioni internazionali ancora da verificare.

L’Iran ha accusato l’Ucraina di essere complice dell’aggressione militare a causa del dispiegamento di specialisti anti-drone nei paesi del Golfo Il Ministero degli Esteri ucraino ha respinto le accuse, definendole false e sottolineando il ruolo dell’Iran nella fornitura di droni alla Russia, utilizzati negli attacchi contro le città ucraine a partire dal 2022. Secondo quanto affermato dalle autorità ucraine, decine di migliaia di droni Shahed di fabbricazione iraniana sono stati lanciati contro l’Ucraina durante la guerra su vasta scala. “Quasi 60.000 droni condivisi tra Iran e Russia hanno colpito l’Ucraina dal 2022”, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Heorhii Tykhyi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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