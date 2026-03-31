Nell'ultimo periodo è stata aumentata del 25 per cento la tassa di soggiorno applicata nelle località turistiche. Contestualmente, sono stati accertati 36 milioni di euro di evasione fiscale legata a questa tassa, mentre il recupero di tributi non versati ha raggiunto i 6,5 milioni di euro. Il debito pro-capite risultante in questa categoria si colloca tra i più bassi del paese.

Debito pro-capite tra i più bassi d'Italia e un recupero di 6,5 milioni di euro dall'evasione dei tributi non versati. Sono due degli elementi più importanti del rendiconto 2025 presentato ieri dal Comune di Bari. Ad illustrare gli aspetti principali del documento, che a breve sarà sottoposto al vaglio della giunta comunale per avviare l’iter che porterà alla successiva approvazione del Consiglio comunale, l’assessore al Bilancio e alla Fiscalità locale Diego De Marzo e la dottoressa Francesca Camposeo, PoeQ Programmazione e rendicontazione. È la lotta all'evasione fiscale a imposte Imu e Tari uno dei perni delle voci che più sostengono il risultato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Tassa di soggiorno, più 25 per cento. Ma accertati ben 36 milioni di evasione

Articoli correlati

Incassava la tassa di soggiorno ma non la versava, scoperta evasione da 125mila euroUn’evasione da oltre 125mila euro sull’imposta di soggiorno è stata scoperta dal Reparto Antievasione della polizia municipale di Firenze, in...

Tassa di soggiorno non versata, evasione da 244mila euro: nei guai due hotel del centro di FirenzeFirenze, 25 marzo 2026 – Oltre 244mila euro di tassa di soggiorno non versata al Comune.

Leggi anche: Firenze, tassa di soggiorno: polizia municipale scopre evasione per 125mila euro. Nel mirino importante gestore del Centro