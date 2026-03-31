Tanker russo rompe il blocco petrolifero la Kolodkin è a Cuba

Una petroliera russa, denominata Anatoly Kolodkin, è entrata nelle acque di Cuba trasportando circa 730.000 barili di greggio Ural. La nave è partita con un carico presumibilmente inviato dal presidente Vladimir Putin e ha rotto un blocco petrolifero precedentemente imposto.

Kolodkin La Guardia costiera Usa non ferma la petroliera inviata da Putin. Porta 730mila barili, la prima consegna dal sequestro di Maduro Kolodkin La Guardia costiera Usa non ferma la petroliera inviata da Putin. Porta 730mila barili, la prima consegna dal sequestro di Maduro Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Tanker russo rompe il blocco petrolifero, la Kolodkin è a Cuba Articoli correlati Cuba tratta con Trump e intanto resta al buio: blackout totale sull'isola per il blocco petroliferoL'intera isola di Cuba è rimasta senza corrente, ha annunciato la compagnia elettrica statale. Leggi anche: Minniti (MedOr): "Con blocco Hormuz shock petrolifero senza precedenti" Cuba, partita la flotilla solidale contro il blocco UsaSono partite le imbarcazioni della flotilla internazionale diretta a Cuba con l’obiettivo di rompere il blocco energetico imposto negli ultimi mesi...