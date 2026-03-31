Tamponamento in superstrada a Montopoli | un morto e diversi feriti

Questa mattina, intorno alle 9, un incidente lungo la superstrada Fi-Pi-Li, all'altezza di Montopoli Valdarno in direzione mare, ha provocato un morto e diversi feriti. Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di un tamponamento tra più veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le operazioni di soccorso.

Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi. Code e rallentamenti C'è purtroppo un decesso nell'incidente avvenuto questa mattina intorno alle 9 lungo la superstrada Fi-Pi-Li all'altezza di Montopoli Valdarno, direzione mare. In un tamponamento sono rimasti coinvolti due auto, un furgone e un autoarticolato. L'incidente è apparso subito grave, come da segnalazioni anche degli automobilisti in transito che sono rimasti bloccati nel tratto, chiuso in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere i feriti consegnandoli al personale del 118. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Tamponamento in superstrada a Montopoli: un morto e diversi feriti Articoli correlati Leggi anche: Maxi tamponamento in superstrada a Montopoli: un morto e diversi feriti Un morto nel tamponamento a catena sulla FiPiLi a MontopoliMONTOPOLI – Un altro incidente mortale nella mattinata: si è verificato all’uscita di Montopoli della FiPiLi. Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Tragedia sulla 36. Elettricista muore sul colpo; Umbria, incidente drammatico: muore un motociclista; Tamponamento in A14 all'uscita dalla galleria, auto ribaltata; Due feriti nello scontro in autostrada tra un furgone ed un autotreno. Montecosaro, tamponamento a catena: coinvolte tre auto, chiuso l'ingresso in superstrada a CivitanovaMONTECOSARO - Tamponamento tra tre auto in superstrada, in direzione monti. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.20. Solo lievi ferite per le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti la polizia ... corriereadriatico.it Quando sono stati chiamati per un semplice tamponamento, i Carabinieri non si aspettavano di trovare un morto. Invece, nell’auto tamponata dall’autobus, l’uomo al volante era morto - facebook.com facebook Marrubiu, doppio tamponamento sulla 131: cinque feriti e traffico in tilt x.com