Tajani chiude la porta al voto anticipato E la Lega conferma | no al rimpasto

Il leader del partito di maggioranza ha deciso di non sostenere un voto anticipato in parlamento e di non procedere a un rimpasto di governo. Durante una riunione con i dirigenti, ha ribadito la fiducia nei ministri e ha affermato che il gruppo si mantiene unito e leale. La Lega ha confermato la posizione di non voler cambiare la composizione dell’esecutivo in questo momento.

Ambienti di governo negano ma ci deve esser stata per qualche ora la tentazione di andare al voto. Argomento chiuso, il pensiero se mai si è avuto è passato, seppellito. Questo si ripete adesso. Troppi i rischi e le incognite che si aprono una volta che si riconsegna il mandato al Colle, ma soprattutto si perderebbe credibilità. Prima di tutto Giorgia Meloni durante la campagna referendaria ha promesso e giurato che l’esito del voto non avrebbe influito sulla tenuta del governo, in secondo luogo, come già spiegato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, sarebbe da irresponsabili rimettere il mandato in un contesto internazionale instabile come questo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tajani chiude la porta al voto anticipato. E la Lega conferma: no al rimpasto Articoli correlati La politica tra rimpasto e tentazione di voto anticipatoLa politica italiana ancora alle prese con l’onda lunga delle ripercussioni al voto referendario. Leggi anche: Niente voto anticipato. Sarà un mini-rimpasto Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Elezioni anticipate, Tajani: Contraccolpo c’è, ma non sono in agenda. Salvini: governo tira dritto; Governo, vertice a tre Meloni-Tajani-Salvini. Ora ingraniamo le marce alte; Fino a un certo punto; Ultimi sondaggi politici venerdì 27 marzo, oggi vincerebbe il campo largo: superato il centrodestra di Meloni. Ucraina, Tajani: Import idrocarburi da Russia? Vedremo dopo guerraIl ministro degli Esteri non chiude la porta alla possibilità che l'Italia ricominci a importare petrolio e gas da Mosca, una volta terminato il conflitto. adnkronos.com Un lungo elenco di effetti improbabili del sì, dalle dichiarazioni di Meloni e Tajani passando per il caso Delmastro. Alessio Giannone, alias Pinuccio, chiude l’evento del No all’Anche Cinema di Bari tra risate e applausi. “Sarei dovuto andare da Sisto e ho scritt - facebook.com facebook