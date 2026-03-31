Lionsgate ha deciso di azzardare una data d'uscita per il sequel del film campione al box-office che andrà a sovrapporsi a uno dei film più attesi del 2027, che vede schierati i Vendicatori della Marvel Dopo il grande successo ottenuto con il primo capitolo, Lionsgate ha deciso di dare il via libera al sequel di Una di famiglia - The Housemaid, il thriller con protagonista Sydney Sweeney, che adesso ha anche una data d'uscita confermata. La data scelta però presenta una problematica, il ché accentua se vogliamo il coraggio dello studio e del regista Paul Feig: andrà a competere con uno dei film più attesi del prossimo anno, ovvero Avengers: Secret Wars. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sydney Sweeney sfida gli Avengers con la data d’uscita di The Housemaid 2

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