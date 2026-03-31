Svezia-Polonia streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere finale playoff Mondiali 2026

Martedì 31 marzo alle 20:45 si svolge a Solna il match tra Svezia e Polonia, valido per gli spareggi europei di qualificazione ai Mondiali 2026. La partita rappresenta uno degli incontri più attesi di questa fase, e i tifosi si chiedono come poterla seguire in diretta, con molte piattaforme che offrono streaming gratuito e la possibilità di vedere la partita anche in chiaro sulla televisione.

La sfida tra Svezia-Polonia (martedì 31 marzo, ore 20,45 a Solna) rappresenta uno degli incroci più delicati e attesi degli spareggi europei per la qualificazione ai Mondiali 2026. Una gara senza appello, in cui novanta minuti, o eventualmente tempi supplementari e rigori, separano una delle due nazionali dal sogno mondiale e l’altra da una delusione pesante.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Polonia-Finlandia, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Svezia e Polonia si giocano tutto a Solna, nella finale play-off del Gruppo H. È la sfida dei bomber: Viktor Gyökeres e Robert Lewandowski. Entrambi arrivano in grande forma: 16 gol in stagione coi rispettivi club e una semifinale da protagonisti. Lo sved - facebook.com facebook