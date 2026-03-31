Il progetto cesenate dedicato alle susine si concentra sulla tracciabilità e sull’utilizzo di tecnologie 4.0 per migliorare la filiera. La produzione di susine in Emilia-Romagna si trova ad affrontare due sfide principali: la riduzione dell’impatto ambientale nelle pratiche agricole e il controllo di malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture. L’iniziativa mira a integrare innovazioni tecnologiche per rispondere a queste esigenze.

“Il progetto mira a migliorare la qualità del prodotto, aumentarne la trasparenza e ottimizzare la gestione della filiera" Queste preoccupazioni richiedono un approccio integrato che combini innovazione, gestione delle malattie, adattamento alle condizioni climatiche e strategie di marketing per rilanciare il consumo di susine. Va in questa direzione il progetto "Integrazione Tecnologica e agronomica per la Gestione Resiliente in Agricoltura della susina a marchio Viùlet - Integra" che ha l’obiettivo di sviluppare strumenti di supporto e di monitoraggio della coltivazione della susina premium Viùlet. Il supporto verrà fornito sia nella fase di produzione di campo attraverso la corretta gestione degli input produttivi, sia nella tracciabilità delle fasi di lavorazione della raccolta fino alla commercializzazione del prodotto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Susine, il progetto cesenate promuove tracciabilità e tecnologie 4.0 per risvegliare la filiera

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