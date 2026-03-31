SuperEnalotto Lotto e 10eLotto oggi martedì 31 marzo 2026 | estrazione e numeri vincenti

Nell'estrazione del SuperEnalotto di questa sera, martedì 31 marzo 2026, si punta a una vincita di 142 milioni e 300 mila euro. I numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto sono stati annunciati nella stessa giornata, senza ulteriori dettagli sui risultati. La giocata si è svolta nelle ricevitorie di diverse città italiane.

Milano, 31 marzo 2026 – Assicura 142 milioni e 300mila euro centrare la sestina vincente del Superenalotto nell’estrazione di questa sera martedì 31 marzo. Una vittoria che manca ormai dal 22 maggio scorso. Quella sera a esultare fu la Lombardia. L’ultimo “6”, infatti, fu realizzato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui in diretta. dalle ore 20, l’ estrazione di numeri e combinazioni vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Articolo in aggiornamento Gratta e Vinci, premio da 1 milione di euro: festa alla Tabaccheria a Brembate Superenalotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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