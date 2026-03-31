Nel film di Super Mario Galaxy, una figura che avrebbe potuto essere presente non compare, alimentando speculazioni su possibili sviluppi futuri. La mancanza di un personaggio noto come Donkey Kong potrebbe rappresentare un primo passo verso la creazione di uno spin-off Nintendo. Questa scelta ha suscitato discussioni tra gli appassionati, anche se al momento non sono stati annunciati dettagli ufficiali.

A volte, nel cinema, ciò che manca è più rumoroso di ciò che si vede. È il caso di Super Mario Galaxy: Il film, dove un'assenza apparentemente inspiegabile potrebbe essere il primo tassello di un piano molto più grande e ambizioso. L'assenza di Donkey Kong dal cast di Super Mario Galaxy: Il film accende le teorie: dietro le quinte potrebbe esserci uno spin-off dedicato. Indizi, copyright e strategie suggeriscono l'espansione di un vero universo cinematografico Nintendo. L'assenza che fa rumore: Donkey Kong e il sospetto spin-off Quando è stato diffuso il cast ufficiale di Super Mario Galaxy: Il film, atteso sequel del successo globale animato firmato Illumination e Nintendo, i fan più attenti hanno subito notato un dettaglio tutt'altro che marginale: Donkey Kong non c'è. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Super Mario Galaxy, perché manca Donkey Kong? Il film potrebbe lanciare il primo spin-off Nintendo

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CINEMA PEDRETTI Da mercoledì 1 a mercoledì 8/04 "SUPER MARIO GALAXY - IL FILM" Mercoledì 1 - Giovedì - Venerdì 3 ore 17.00 - 20.30 Sabato 4 - Domenica 5 - Lunedì 6 ore 15.00 - 17.30 - 20.30 Martedì 7 ore 17.00 - 20.30 Mercoledì 8 ore 20.30 x.com