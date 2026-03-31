Le scene post-credits del nuovo film di Super Mario Galaxy, in uscita nei cinema italiani il 1 aprile, anticipano un possibile spinoff e rivelano la presenza di un personaggio molto amato. La sequenza successiva ai titoli di coda mostra elementi che suggeriscono sviluppi futuri legati al franchise e introduce un personaggio riconoscibile ai fan.

Svelato il contenuto delle scene dopo i titoli di coda della nuova avventura di Super Mario, in arrivo nei cinema italiani il 1 aprile. Mancano pochi giorni all'uscita di Super Mario Galaxy: Il film, in arrivo nelle sale italiane il 1 aprile, e fioccano le anticipazioni sulla nuova avventura del celebre idraulico star dei videogiochi e sulla ciurma che lo accompagna nelle sue coloratissime peripezie. Già in precedenza è stata confermata la presenza di due scene post-credits che fungeranno da gancio per il futuro del franchise. Adesso sarebbe stato anticipato il contenuto delle due scene che anticiperebbero uno spinoff e svelerebbero un sorprendente cameo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Super Mario Galaxy: Il film, le scene post-credits anticipano uno spinoff e svelano un personaggio amatissimo

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