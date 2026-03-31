Su alcune crociere viene chiesto ai passeggeri di chiudere le tende | è per evitare attacchi pirati

Su alcune navi da crociera ai passeggeri viene richiesto di chiudere tende e luci nelle cabine durante la notte. Questa misura viene adottata per ridurre i rischi di attacchi pirata nelle aree di navigazione considerate a rischio. La richiesta viene comunicata ai passeggeri come parte delle procedure di sicurezza a bordo. Non sono stati riferiti incidenti specifici, ma la precauzione viene praticata regolarmente in determinate rotte.

Sapete che su alcune navi da crociera ai passeggeri viene chiesto di chiudere le tende e le luci in cabina durante la notte? È per evitare possibili attacchi pirati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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