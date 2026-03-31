Studenti brianzoli vincono il concorso nazionale Accendi la mente usa le mani

Quattro studenti della classe 4 SCP di un istituto superiore di Lissone hanno vinto la dodicesima edizione del concorso nazionale “Accendi la mente, usa le mani”. I loro nomi sono Giulia Berardi, Chiara Sorbo, Fernando Leesa e Martina Endruschat. Tra i progetti premiati, uno è stato selezionato tra i tre migliori a livello nazionale, in una manifestazione dedicata alla creatività e all’innovazione giovanile.

Giulia Berardi, Chiara Sorbo, Fernando Leesa e Martina Endruschat. Sono gli alunni della classe 4 SCP dell’Istituto superiore Meroni di Lissone autori di uno dei tre progetti che sono stati tra i vincitori della dodicesima edizione del concorso “Accendi la mente, usa le mani”, manifestazione di durata triennale per le scuole volta a sostenere la diffusione della cultura della sicurezza, dell’educazione e della mobilità stradale coinvolgendo gli studenti con l'obiettivo di sensibilizzarli sul tema della convivenza stradale in chiave ludica. "Il 2026 segna il 15esimo anno di attività di Motomorphosis. Traguardo significativo– ha dichiarato il presidente e fondatore di Motomorphosis Andrea C. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Studenti brianzoli vincono il concorso nazionale “Accendi la mente, usa le mani” Articoli correlati Libri da leggere con le mani: al Serafico di Assisi il concorso nazionale di editoria tattileUltimi giorni per candidare prototipi di libri tattili illustrati: il 18 e 19 aprile ad Assisi premiazione, esposizione e confronto internazionale su... Gli studenti del Barozzi, premiati per un’“Intervista impossibile” alla Prima Edizione del Concorso nazionale “Adriano Olivetti” a Roma, riprendono le attività formative con la Camera di CommercioForti del meritato successo ottenuto prima a Modena presso la Camera di Commercio e poi a Roma presso il Ministero del Made in Italy, alla prima...