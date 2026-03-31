Studente 14enne minaccia con coltellino collaboratore scolastico a Barletta

Da orizzontescuola.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 14 anni con disabilità certificata ha minacciato con un coltellino un collaboratore scolastico presso una scuola superiore di Barletta durante la mattinata. L’episodio si è verificato nella succursale dell’istituto. La polizia è intervenuta sul posto, mentre la scuola ha avviato le procedure previste. Non sono stati riportati feriti o conseguenze gravi.

Uno studente di 14 anni con disabilità certificata ha minacciato con un coltellino un collaboratore scolastico nella mattinata presso la succursale di un istituto superiore di Barletta. I carabinieri sono intervenuti e hanno sequestrato l'arma; nessuno ha riportato conseguenze fisiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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