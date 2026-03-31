Studente 14enne minaccia con coltellino collaboratore scolastico a Barletta

Un ragazzo di 14 anni con disabilità certificata ha minacciato con un coltellino un collaboratore scolastico presso una scuola superiore di Barletta durante la mattinata. L’episodio si è verificato nella succursale dell’istituto. La polizia è intervenuta sul posto, mentre la scuola ha avviato le procedure previste. Non sono stati riportati feriti o conseguenze gravi.

Uno studente di 14 anni con disabilità certificata ha minacciato con un coltellino un collaboratore scolastico nella mattinata presso la succursale di un istituto superiore di Barletta. I carabinieri sono intervenuti e hanno sequestrato l'arma; nessuno ha riportato conseguenze fisiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Studente non ancora 14enne minaccia i compagni con un coltellino “fai da te”L’episodio in una scuola media della periferia ovest: docenti intervengono e chiamano i carabinieri. Il collaboratore scolastico e l’operatore scolastico: Guida + Scheda rilevazione competenze + Bozza per incarico specifico per assistenza ad alunni con disabilitàIl CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 1812024, settore Scuola, ha ridisegnato tutti i profili professionali del personale ATA introducendone... Tutti gli aggiornamenti su Studente 14enne Discussioni sull' argomento Va a scuola con un coltello e la marijuana nello zaino: nei guai una studentessa di 14 anni; Mascherina sul volto e cappello MAGA, poi minaccia di aver piazzato una bomba a scuola; Napoli, coltello a scuola a Scampia: studente di 14 anni ferito in bagno da un 17enne. Gang taglieggia 14enne nel Mugello, c'è prima condanna per estorsione(ANSA) - FIRENZE, 18 MAR - Per mesi avrebbe taglieggiato un 14enne, ora il tribunale di Firenze condanna in rito abbreviato, a 3 anni 8 mesi, un 21enne originario dell'Albania imputato di estorsione, ... msn.com SCAMPIA, 14ENNE FERITO A SCUOLA CON UN COLTELLO: DENUNCIATI DUE MINORI Paura a Scampia, dove ieri pomeriggio i Carabinieri sono intervenuti nell’istituto “Pontano delle Arti e dei Mestieri” dopo la segnalazione di uno studente ferito. Second - facebook.com facebook