Stop alla lenta agonia del centro La ricetta di Roberta Palazzetti

Il centro storico della città sta attraversando una fase di declino, con un calo delle abitazioni disponibili in affitto e un aumento dei negozi chiusi o in vendita. La crisi si fa sentire in modo evidente, portando a una diminuzione della vivacità e dell’attività commerciale nell’area. La situazione ha portato alcune figure pubbliche a proporre interventi per invertire questa tendenza.

Una città sempre più piccola e un centro storico sempre più in crisi, senza case da affittare e con un numero crescente di negozi chiusi o in vendita. Negli ultimi dieci anni il centro storico ha perso il 9% dei propri abitanti mentre tutto il comune il 6,8%. Da inizio 2029 ad oggi, Orvieto perde circa 220 abitanti ogni anno e nel 2035 il centro diventerà una sorta di città-fantasma con poco più di 3mila abitanti. Il movimento Proposta Civica ha promosso un sondaggio on line sul tema. "Il problema della Rupe di Orvieto, della scomparsa dei residenti e dei negozi, delle difficoltà del commercio, degli alti costi e della scarsa disponibilità... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Stop alla lenta agonia del centro". La ricetta di Roberta Palazzetti Articoli correlati La lenta agonia di CubaA causa del blocco del carburante imposto da Trump l'isola sta entrando in una crisi sempre più grave, che ora coinvolge anche gli aerei Il governo... La lenta agonia del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo: perché rischia di scomparireUn avamposto di legalità fortemente voluto dall’allora ministro dell’Interno Marco Minniti grazie alla spinta dell'ex sindaco Francesco Miglio, a... "Stop al linguaggio dei divieti, serve una narrazione positiva": la ricetta di Patrignani per il centro storico"Basta con parole come 'blindare', 'vietare' o 'chiudere': così fate scappare la gente".