Durante il Festival di Sanremo, Arisa ha commentato le sue recenti affermazioni su Elisa e Stefano De Martino, affermando che

“Nessuno contro nessuno". Così Arisa ha deciso di spegnere il caso scoppiato dopo le sue dichiarazioni su Elisa (e De Martino) e il futuro di Sanremo. La cantautrice - 43 anni, reduce dal Festival di Sanremo con il brano ‘Magica Favola’ - ai microfoni de La Volta Buona - come riporta Today.it - ha chiarito una volta per tutte le recenti dichiarazioni nei confronti di Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo. “Ho visto un post nel quale hanno scritto che io ero contro De Martino, ma non è vero”, ha esordito Arisa ai microfoni di Rai Uno. Poi ha aggiunto: “Io non posso essere contro Stefano, lui è un ragazzo che arriva dal niente, che studia e che si impegna”, ha detto Arisa nella clip mostrata ieri 30 marzo nel programma di Caterina Balivo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Stefano De Martino a Sanremo, Arisa commenta: "Sarebbe stato bello vedere una donna"

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Io non posso essere contro Stefano, lui è un ragazzo che arriva dal niente, che studia e che si impegna. ” È proprio da queste parole che Arisa mette un punto alle polemiche nate dopo alcune sue dichiarazioni su De Martino e sulla direzione artistica del pross facebook

In access prime time #AffariTuoi di Stefano De Martino vince e si conferma leader con il 23,5% e 4.790.000 spettatori, chiudendo alle 21:34. Su Canale5 #LaRuotaDellaFortuna a 3.677.000 – 18,9% e 4.645.000 - 22,7%, chiudendo alle 21:50 e con 8 minuti di x.com