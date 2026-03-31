Stasera in tv martedì 31 marzo | Spider-Man 3

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 31 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 31 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Ambientato un anno dopo gli eventi di Spider-Man 2, il film segue Peter Parker mentre si prepara per il suo futuro con Mary Jane Watson, mentre affronta il vero assassino di zio Ben, Flint Marko, che diventa l'Uomo Sabbia dopo un bizzarro incidente, e Harry Osborn, il suo ex migliore amico, che ora è a conoscenza dell'identità di Peter e cerca di vendicare suo padre; il suo lavoro al Daily Bugle è minacciato dalla presenza di un fotografo rivale di nome Eddie Brock. 🔗 Leggi su 2anews.it

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