Stasera in tv la programmazione di martedì 31 marzo
Martedì 31 marzo, la televisione propone diverse trasmissioni e eventi. Su RAI1 alle 20:30 viene trasmessa la partita tra Bosnia Erzegovina e Italia. Su RAI2 alle 21:20 è programmato il film intitolato
RAI1 20.30 Bosnia Erzegovina – Italia RAI2 21.20 Fatima RAI3 21.20 FarWest RETE4 21.33 E’ sempre Cartabianca CANALE5 21.21 Forbidden Fruit ITALIA1 21.26 Spider-Man 3 TV8 21.55 Italia’s Got Talent NOVE 21.30 Cash or Trash – La notte dei tesori 20 21.06 Nemico pubblico CIELO 21.15. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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