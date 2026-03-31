Il leader del partito di opposizione ha affermato che il paese non si farà coinvolgere in un eventuale conflitto contro l’Iran, sottolineando che non si tratta di una guerra che riguarda direttamente il loro Stato. La dichiarazione segue recenti tensioni tra le potenze coinvolte nella regione e le dichiarazioni pubbliche di alcuni esponenti politici sui rischi di escalation militare.

“Questa non è la nostra guerra e non ci lasceremo trascinare dentro”. Lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer ribadendo la sua linea sul conflitto in Medio Oriente e sulle pressioni, unite alle forti critiche, del presidente americano Donald Trump rispetto al tardivo e limitato sostegno di Londra alle operazioni militari Usa. “Questi sono i miei valori, questi sono i miei principi, ed è questo che abbiamo applicato alle nostre decisioni, indipendentemente dalle pressioni e da chi provengano”, ha aggiunto sir Keir parlando nel corso di un evento nelle West Midlands dedicato al lancio della campagna elettorale del Labour in vista delle amministrative del 7 maggio, in cui il primo ministro rischia di subire una dura sconfitta, con possibili ripercussioni dirette sulla sua leadership in crisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Starmer a Trump: “Non ci faremo trascinare nella guerra contro l’Iran, non è la nostra”

Articoli correlati

Leggi anche: Iran, Starmer: “Non è la nostra guerra e non ci lasceremo trascinare dentro”

Crisi Iran, Starmer: Ci difenderemo, ma non ci lasceremo trascinare in guerra – Il video(Agenzia Vista) Londra, 16 marzo 2026 “Innanzitutto, proteggeremo i nostri uomini nella regione.

Starmer Rules Out Wider Iran War, Announces £53M Aid as Oil Prices Surge Past $100 a Barrel

Aggiornamenti e notizie

Discussioni sull' argomento Starmer a Trump: Non ci faremo trascinare nella guerra contro l'Iran; Starmer, Trump e l’isola contesa: la lite finisce sotto il fuoco iraniano; Starmer a Trump: Non ci faremo trascinare nella guerra contro l'Iran; La relazione speciale è in crisi.

Trump rompe con la Spagna: Non ci dà le basi militari, stop al commercio. Poi l’attacco a Keir Starmer: Non è mica Winston ChurchillConferenza stampa alla Casa Bianca dopo l’incontro con il cancelliere tedesco Merz: durissime critiche del presidente Usa a Spagna e Gran Bretagna per il loro atteggiamento sulla guerra in Iran. Poi l ... quotidiano.net

Il premier Starmer è in difficoltà e si trova a dover affrontare diverse sfide nei prossimi mesi, che si sommano a ripetuti errori autoinflitti facebook

Rogo antisemita a Londra, ora Starmer non fischietti: ecco cosa significa normalizzare l’odio di @iurimariaprado x.com