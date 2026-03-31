Il consiglio comunale di Monteforte Irpino ha approvato il regolamento sugli stalli rosa, destinati a donne in gravidanza e genitori con figli fino a due anni. La consigliera comunale ha commentato la decisione, sottolineando la necessità di implementare un sistema efficace di controlli, vigilanza e gestione amministrativa dei permessi. La delibera ora prevede l’assegnazione e la supervisione di questi spazi dedicati.

La consigliera di opposizione chiede "un adeguato sistema di controllo, vigilanza e gestione amministrativa dei permessi", si legge dal testo dell'interrogazione presentata ieri in Consiglio comunale Inevitabili i rischi per la sicurezza della circolazione sia dei veicoli che dei pedoni, anche perché la zona è interessata dal transito di automezzi pesanti, spesso costretti a manovre piuttosto complicate. Una situazione di caos che mette a rischio la stessa applicazione del nuovo regolamento sugli “stalli rosa”. Ecco perché la Consigliera Cilio ha interrogato il Sindaco e la Giunta per conoscere “l’attuale dotazione organica del... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Stalli rosa a Monteforte Irpino, la consigliera Cilio: "Servono più controlli"

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