stalking alla ex moglie condannato a quattro anni

Un uomo è stato condannato a quattro anni di reclusione per stalking nei confronti dell’ex moglie. La vicenda riguarda comportamenti persecutori proseguiti per diversi anni, nonostante due condanne precedenti e un ordine di divieto di avvicinamento. La sentenza è stata pronunciata nelle ultime settimane dal tribunale di Lucca, che ha riconosciuto le insistenti condotte persecutorie dell’imputato.

Lucca, 31 marzo 2026 – Non si rassegnava all’idea che il suo matrimonio fosse ormai finito e continuava da anni a tormentare l’ex moglie, nonostante due condanne e anche un divieto di avvicinamento. E così alla fine un marocchino di 45 anni residente nella Piana è stato condannato adesso a 4 anni di reclusione ed è finito direttamente in carcere. La coppia era separata di fatto da tempo, ma lui non lo accettava. Aveva aggredito e picchiato in più occasioni l’ex moglie, connazionale, tanto da finire sotto processo tra il 2024 e il 2025 in almeno due occasioni per lesioni personali e percosse. In seguito a questi episodi, il tribunale aveva emesso un provvedimento con cui disponeva per l’uomo il divieto di avvicinamento alla donna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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