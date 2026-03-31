Il ministro dello sport ha commentato la situazione allo stadio San Siro, sottolineando l'importanza della volontà di fare chiarezza in presenza di situazioni che richiedono approfondimenti. Ha aggiunto che è positivo che ci sia l'intenzione di fare pulizia e di chiarire i fatti, evidenziando l'atteggiamento delle parti coinvolte. Nessun dettaglio specifico sulle cause o sui soggetti coinvolti è stato fornito.

“Il mio pensiero è che, di fronte a situazioni che richiedono accertamenti, dobbiamo sottolineare con soddisfazione la volontà di fare chiarezza da un lato e di fare pulizia dall’altro”. Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine della celebrazione del 25° anniversario del Servizio Civile Universale a Rozzano, commentando i nuovi sviluppi nell’indagine sulla vendita dello stadio di San Siro. Interpellato dai cronisti sul rischio di ricadute per gli Europei e per la situazione degli stadi, Abodi ha respinto l’ipotesi di un blocco: “Si tratta di vicende indipendenti tra loro”, ha poi aggiunto il ministro. “Lo stadio è parte della società, non un mondo a sé. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stadio San Siro, Abodi: “Bene la volontà di fare chiarezza”

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