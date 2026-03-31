Sta meglio la donna caduta in un pozzo a Roma | presto sarà dimessa dall'ospedale

Una donna rimasta coinvolta in un incidente a Roma, dopo essere caduta in un pozzo nei giorni scorsi, sta meglio. Attualmente si trova in ospedale, ma le sue condizioni migliorano e si prevede che a breve possa essere dimessa. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause dell’accaduto.