Sta meglio la donna caduta in un pozzo a Roma | presto sarà dimessa dall'ospedale
Una donna rimasta coinvolta in un incidente a Roma, dopo essere caduta in un pozzo nei giorni scorsi, sta meglio. Attualmente si trova in ospedale, ma le sue condizioni migliorano e si prevede che a breve possa essere dimessa. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause dell’accaduto.
Sta meglio la donna caduta in un pozzo a Roma nei giorni scorsi. Si trova ancora in ospedale, ma presto potrà essere dimessa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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