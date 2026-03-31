Per i fan delle avventure di Frieren, arriva una novità che farà piacere agli appassionati. Nei prossimi giorni sarà disponibile un nuovo capitolo della serie, che continuerà a seguire le vicende dei personaggi principali. La pubblicazione è prevista in formato digitale e cartaceo, con dettagli sui contenuti e le date di uscita comunicati ufficialmente dagli editori.

Fan delle avventure di Frieren abbiamo delle buone notizie da raccontarvi. Per chi ha divorato i volumi del manga Frieren – Oltre la fine del viaggio e vorrebbe poter non arrivare mai alla conclusione della seconda stagione dell’anime, J-POP Manga ha pronta una bella sorpresa! Le avventure della maga dalla lunga vita tornano sugli scaffali grazie a un volume unico che non potrà mancare nella collezione di appassionati e completisti: Frieren – Oltre la fine del viaggio: Official Fanbook, l’edizione italiana della prima guida ufficiale dedicata al pluripremiato fantasy da milioni di copie vendute su scala globale. Questo albo speciale sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 31 marzo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sta arrivando una gradita sorpresa per tutti i fan di Frieren

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