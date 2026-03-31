Sport in tv oggi martedì 31 marzo | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Martedì 31 marzo, gli appassionati di sport possono seguire diversi eventi in programma, con dettagli sugli orari e sui canali di trasmissione disponibili. La giornata prevede diverse gare e competizioni trasmesse in televisione e in streaming, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire le partite e gli eventi dal vivo attraverso diverse piattaforme. La guida di oggi fornisce tutte le informazioni necessarie per non perdere nessuna delle principali sfide in programma.
Oggi, martedì 31 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Sarà una serata molto particolare per il calcio italiano. A Zenica, in Bosnia, gli azzurri allenati da Rino Gattuso affronteranno i padroni di casa nella finale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 di calcio. Una sfida dentro-fuori in cui la Nazionale vorrà tornare a disputare la fase finale della rassegna iridata. Poco prima ci sarà anche la selezione tricolore U21 guidata da Silvio Baldini, impegnata in Svezia nell’ambito della qualificazione agli Europei 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it
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