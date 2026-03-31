Spirano si prepara alla Festa della Pecora Gigante Il sindaco | Racconta le nostre radici

Martedì 31 marzo si è tenuta al Palazzo Pirelli di Milano la presentazione della terza edizione della Festa della Pecora Gigante Bergamasca, che si svolgerà l’11 e 12 aprile al Palaspirà di Spirano. Durante l’evento, il sindaco ha affermato che questa manifestazione racconta le radici del territorio. La manifestazione coinvolgerà diverse attività e sarà allestita nel comune bergamasco.

Martedì 31 marzo, al Palazzo Pirelli di Milano, sede del Consiglio regionale della Lombardia, è stata presentata la terza edizione della Festa della Pecora Gigante Bergamasca, in programma l’11 e 12 aprile al Palaspirà di Spirano. All’incontro sono intervenuti il consigliere regionale della Lega Giovanni Malanchini, il sindaco di Spirano Yuri Grasselli e il presidente della Commissione Agricoltura Floriano Massardi, insieme ai promotori dell’iniziativa, i rappresentanti dell’Associazione Pastori Lombardi. La manifestazione rappresenta un appuntamento sempre più atteso per il territorio bergamasco, capace di unire tradizione, cultura e valorizzazione del mondo agricolo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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