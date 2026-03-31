Spiata uccisa a coltellate e chiusa in valigia | la storia di Ilaria Sula ammazzata dall'ex a Roma
Una donna è stata trovata uccisa con coltellate e nascosta in una valigia a Roma. Il sospettato, l’ex compagno, è stato arrestato alcuni giorni più tardi dopo che gli investigatori hanno scoperto che aveva utilizzato il telefonino della vittima in modo maldestro, permettendo così di individuare la sua posizione e fermarlo.
Il killer di Ilaria Sula è stato fermato, giorni dopo il delitto, grazie anche all'utilizzo maldestro che lui aveva fatto del telefonino della vittima per tentare di depistare le indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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