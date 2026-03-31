Spiata uccisa a coltellate e chiusa in valigia | la storia di Ilaria Sula ammazzata dall'ex a Roma

Una donna è stata trovata uccisa con coltellate e nascosta in una valigia a Roma. Il sospettato, l’ex compagno, è stato arrestato alcuni giorni più tardi dopo che gli investigatori hanno scoperto che aveva utilizzato il telefonino della vittima in modo maldestro, permettendo così di individuare la sua posizione e fermarlo.