Spiagge sicure ma a quali condizioni? A Rimini il confronto sui marinai di salvataggio

A Rimini si svolge un confronto tra lavoratori e rappresentanti sindacali sul tema delle condizioni di sicurezza delle spiagge e del servizio di salvataggio in mare. L’incontro fa parte del ciclo di assemblee “Salvatour 2026” promosso dalla Filcams Cgil Emilia-Romagna e coinvolge le strutture territoriali, tra cui quella di Rimini, con l’obiettivo di discutere le tematiche legate al settore del salvataggio lungo la costa romagnola.

Assemblea nella sede Cgil: al centro sicurezza in mare, condizioni di lavoro e impatto della direttiva Bolkestein in vista della stagione 2026 Prosegue il percorso di confronto territoriale promosso dalla Filcams Cgil Emilia-Romagna, congiuntamente alle strutture territoriali tra cui Filcams Cgil Rimini, nell’ambito del “Salvatour 2026”, il ciclo di assemblee dedicate ai lavoratori del salvataggio in mare lungo la costa romagnola. Giovedì 2 aprile, alle ore 18, presso la sede Cgil di Rimini, si terrà l’assemblea sindacale rivolta ai marinai di salvataggio del territorio riminese, con l’obiettivo di promuovere un confronto diretto e partecipato sulle principali questioni che interessano il settore, in vista della stagione balneare 2026. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Spiagge sicure, ma a quali condizioni? A Rimini il confronto sui marinai di salvataggio Articoli correlati A Cesenatico parte il ‘Salvatour': la Filcams Cgil a confronto con i marinai di salvataggioPrende il via ‘Salvatour 2026’, il ciclo di assemblee territoriali promosso dalla Filcams Cgil Emilia-Romagna, insieme alle strutture territoriali... Spiagge, Croatti (M5s): "Ok al confronto aperto sui bandi, ma non solo con i balneari"Il senatore riminese Marco Croatti (M5s): "Occorre un confronto allargato a tutte le anime della città e non soltanto agli operatori del settore... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Spiagge sicure, ma a quali condizioni? A Rimini il confronto sui marinai di salvataggio; Pronti i piani per solarium e spiagge sicure; Riva del Garda, in arrivo la barriera antiannagamento: staccionate sulla spiaggia dove, nel 2024, morirono tre persone; Regione Lazio stanzia 3 milioni per il Piano Spiagge 2026: sicurezza, ambiente e turismo sostenibile. Spiagge sicure,a luglio-agosto 114 interventi su costa pescareseSono stati 148 gli interventi effettuati dalle ambulanze della Life Pescara Odv, su attivazione della centrale operativa 118 della Asl di Chieti-Pescara, dall'1 luglio al 31 agosto scorsi. Dodici ... ansa.it Il piano regionale finanzia interventi per spiagge pulite, accessibili e sicure, con eventi sportivi e monitoraggio ambientale, coinvolgendo 23 Comuni costieri e isolani. - facebook.com facebook