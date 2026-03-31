Sparita senza lasciare tracce continuano le ricerche della 14enne | Vista sul treno Forlì-Milano

Le forze dell’ordine proseguono le ricerche di Hana, la ragazza di 14 anni scomparsa lo scorso venerdì 27 marzo da Forlì. La ragazza è stata vista l’ultima volta vicino a una stazione ferroviaria, mentre si trovava sul treno che collegava Forlì a Milano. Non ci sono ancora tracce di lei e le ricerche si concentrano nelle zone limitrofe e lungo la tratta ferroviaria.

La scheda sulla scomparsa di Hana è stata pubblicata anche dal sito ‘Chi l’ha visto?', la storica trasmissione in onda su Rai 3 Non si fermano le ricerche di Hana, la ragazza di 14 anni scomparsa lo scorso venerdì 27 marzo da Forlì. La giovane era stata accompagnata dai genitori alla fermata dell’autobus per recarsi a scuola, ma non è mai arrivata in classe. A far scattare l’allarme è stata poco dopo la segnalazione di assenza sul registro elettronico. Spariti all'improvviso, che fine hanno fatto? I volti e le storie delle persone scomparse in Romagna A distanza di giorni, l’apprensione resta alta. “Ancora nessuna notizia di Hana. Ieri (lunedì, ndr) un ragazzo mi ha confermato che sul treno Forlì-Milano era da sola. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Continuano le ricerche di Hana, la 14enne scomparsa a Forlì: ultimo avvistamento sul treno per Milano Verona, 14enne scomparso da giorni: continuano le ricercheContinuano le ricerche di Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, scomparso lunedì scorso.