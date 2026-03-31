Spararono un colpo di pistola per rapinare un uomo | tre arresti un anno e mezzo dopo

Tre uomini italiani sono stati arrestati e portati in carcere a circa un anno e mezzo da una rapina avvenuta il 21 dicembre 2024 in via Sonnino. Durante il colpo, uno dei malviventi ha sparato un colpo di pistola per minacciare la vittima, un uomo di 42 anni di nazionalità cinese. Gli arrestati hanno 40, 45 e 68 anni e sono originari rispettivamente della provincia di Bari e di Caserta.

Milano, 31 marzo 2026 – Tre uomini italiani, un 40enne e un 45enne della provincia di Bari e un 68enne della provincia di Caserta, sono finiti in carcere per una violenta rapina avvenuta il 21 dicembre 2024 in via Sonnino ai danni di un uomo di 42 anni di nazionalità cinese. L’episodio era stato particolarmente violento. Due uomini avevano seguito la vittima sin da quando era uscita dalla propria agenzia di viaggi, anche a bordo dell’autobus con cui è tornata a casa. Una volta lì, sono intervenuti i complici che, a bordo di uno scooter, hanno materialmente commesso la rapina. Secondo quanto accertato, due aggressori hanno minacciato la vittima con una pistola, esplodendo anche un colpo, costringendola a cedere lo zaino contenente un telefono cellulare e 10mila euro in contanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spararono un colpo di pistola per rapinare un uomo: tre arresti, un anno e mezzo dopo Articoli correlati Un uomo in fuga dopo tentato furto muore per un colpo di pistolaUn ladro in fuga nei campi di Policiano è morto dopo un tentato furto in abitazione. Poliziotto ferma uomo in via Rogoredo dopo tre arresti in tre giorni, sparatoria scoppiaUn uomo è stato ferito da due colpi di pistola nella notte di domenica 1° febbraio a Rogoredo, durante una sparatoria con una pattuglia di poliziotto. Spari e sportellate, il video choc dell’assalto in A14 visto dai portavalori: le immagini inedite