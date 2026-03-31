Spal senti mister Consumi | Vinci per riavviare il ciclo

Durante la partita tra Spal e Mezzolara, davanti a oltre 6.000 spettatori allo stadio Mazza, era presente anche Andrea Consumi, noto come il vice di lunga data di mister Semplici. Consumi ha commentato la sfida affermando che la vittoria potrebbe rappresentare un passo importante per riavviare il ciclo della squadra. La partita ha visto confrontarsi due team di vertice in un match molto seguito dagli appassionati.

Tra gli oltre 6mila tifosi dello stadio Mazza in occasione dello scontro al vertice col Mezzolara c’era anche un certo Andrea Consumi (nelle foto), storico vice di mister Semplici e protagonista della cavalcata della Spal dalla Lega Pro alla serie A, e poi delle salvezze nel massimo campionato. "Al cuor non si comanda – spiega il braccio destro del tecnico fiorentino –. Ferrara è la nostra seconda casa, e quando siamo insieme parliamo continuamente della Spal e di quegli anni d’oro". Continua a seguire la squadra anche in Eccellenza? "Confesso di non conoscere la categoria e nemmeno i giocatori, ma la Spal è sempre la Spal. Anche nei dilettanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spal, senti mister Consumi: "Vinci per riavviare il ciclo" Articoli correlati Spal, senti Macchia: "Parlato, specialista della serie D"Manfredini Sono passati poco più di 19 anni da quella domenica di metà dicembre del 2006, quando il Rovigo di Carmine Parlato superò 2-1 la Spal nel... La società scarica Di Benedetto: "Risaliremo. Ora un mister da Spal"di Beatrice Bergamini Il pari col Medicina ha sancito l’esonero del tecnico Stefano Di Benedetto e l’annuncio viene direttamente dal direttore Sandro...