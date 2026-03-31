Un furto in una gioielleria è avvenuto in pochi minuti. I malviventi hanno praticato una spaccata e sono riusciti a scardinare la cassaforte. L'episodio si è verificato nel corso di un'azione rapida, senza che i proprietari riuscissero a intervenire. Sul luogo sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini sono in corso.

Sarebbero bastati pochi minuti per mettere a segno il colpo. Un furto rapidissimo, consumato nel cuore della notte fra domenica e lunedì, quando una banda di malviventi si è presentata davanti alla gioielleria Skizzo, nel territorio di Sasso Marconi, con un kit da scasso capace di sollevare la serranda automatica del negozio per poi forzarne l’ingresso: una volta compiuto il primo passo, i malviventi sono riusciti a impossessarsi della cassaforte presente all’interno, per poi dileguarsi velocemente nel buio con l’intento di far perdere le proprie tracce. È stato un vero e proprio incubo quello vissuto nelle ultime ore da Silvia Lolli, titolare dell’attività da oltre vent’anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccata in gioielleria, scardinata la cassaforte

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