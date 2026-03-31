Un’ulteriore diffida viene inviata ad Anas riguardo al sottopasso della Tangenziale Est di Lodi, dove si registrano degrado e presenza di focolai pericolosi. La richiesta di intervento si concentra sulla necessità di una bonifica immediata per eliminare i rischi associati alle condizioni attuali. La situazione, che peggiora con il passare del tempo, richiede un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti.

Si amplia il fronte delle diffide sul sottopasso della Tangenziale Est di Lodi. Dopo l’atto inviato lo scorso 24 marzo al sindaco Andrea Furegato, alla Prefettura e agli altri enti competenti, i movimenti civici “Angeli Lodigiani“ e “Ama il Tuo Paese“, guidati rispettivamente da Gianmario Invernizzi e Domenico Ossino hanno esteso la messa in mora anche ad Anas, ente proprietario del viadotto della sp 235. Alla base dell’iniziativa, "criticità che riguardano direttamente la struttura dell’infrastruttura". In particolare, viene segnalata la presenza costante di focolai accesi sotto i pilastri del ponte, con un potenziale rischio incendio che potrebbe compromettere la tenuta del calcestruzzo e delle armature. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sottopasso, è diffida ad Anas. Degrado e focolai pericolosi: "Serve una bonifica immediata"

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