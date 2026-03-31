Sospetto fallo di mano di Dzeko sul gol dell'1-1 in Bosnia-Italia | perché è stato concesso

Durante la partita tra Bosnia e Italia, il gol dell’1-1 è stato convalidato nonostante le proteste italiane riguardo a un possibile tocco di mano di Dzeko. Secondo il regolamento, il VAR ha analizzato l’azione e ha ritenuto che non ci fosse un'infrazione, portando alla conferma della rete di Tabakovic. La decisione ha suscitato discussioni tra i presenti in campo e gli spettatori.