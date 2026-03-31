Sospetto fallo di mano di Dzeko sul gol dell'1-1 in Bosnia-Italia | perché è stato concesso

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Bosnia e Italia, il gol dell’1-1 è stato convalidato nonostante le proteste italiane riguardo a un possibile tocco di mano di Dzeko. Secondo il regolamento, il VAR ha analizzato l’azione e ha ritenuto che non ci fosse un'infrazione, portando alla conferma della rete di Tabakovic. La decisione ha suscitato discussioni tra i presenti in campo e gli spettatori.

Proteste dell'Italia per il pareggio della Bosnia per il possibile tocco di mano di Dzeko. Ecco cosa dice il regolamento e perch. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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