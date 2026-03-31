Sondaggi politici il Pd è in rimonta dopo il referendum | chi vincerebbe le elezioni anticipate

Secondo gli ultimi sondaggi, Fratelli d’Italia si mantiene al primo posto tra i partiti politici. Il Partito democratico registra un aumento di circa mezzo punto percentuale rispetto alla settimana precedente, indicando una leggera rimonta dopo il referendum. Non sono stati segnalati cambiamenti significativi per altri partiti, mentre le intenzioni di voto per le elezioni anticipate sembrano riflettersi in questa dinamica.

Fratelli d'Italia resta stabile al primo posto, ma in una settimana il Partito democratico guadagna mezzo punto percentuale. Tra le due coalizioni, il risultato è in bilico: ci sono pochi decimi di distanza. Se davvero il governo decidesse di andare a elezioni anticipate, il risultato sarebbe apertissimo. Ecco cosa dice il sondaggio politico di Swg per La7. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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