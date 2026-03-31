Durante la seduta del Consiglio comunale dello scorso 30 marzo, il gruppo consiliare Scegliamo Monteforte ha diffuso una nota riguardante questioni legate a problemi finanziari, ritardi amministrativi e decisioni considerate rischiose da parte dell'amministrazione comunale. La comunicazione si focalizza su aspetti legati alla gestione economica e alle scelte politiche prese in questo periodo.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo consiliare Scegliamo Monteforte, relativa alla seduta del Consiglio comunale dello scorso 30 marzo. Nel documento vengono evidenziate valutazioni e criticità sull’operato dell’amministrazione comunale, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria dell’ente e ad alcune scelte politiche emerse nel corso dell’assise. Una seduta consiliare, quella di lunedì 30 marzo, che ha lasciato sul campo più interrogativi che certezze. Al centro del dibattito, l’operato dell’amministrazione Siricio, finita nel mirino delle opposizioni per una gestione definita “opaca” e una tenuta dei conti pubblici che appare, numeri alla mano, sempre più precaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Soldi, ritardi e scelte rischiose: bufera sull’amministrazione

Articoli correlati

I migranti morti in mare e "le scelte disumane dell'Italia": violenta bufera social sull'arcivescovo di PalermoViolenta bufera social sull’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, che due giorni fa, in occasione della preghiera interconfessionale nel mare di...

"Poker di aumenti per i recanatesi. Sono scelte dell’amministrazione"Torna alla carica il movimento di minoranza "Vivere Recanati" e, atti alla mano, attacca di nuovo l’amministrazione comunale recanatese su una...

Altri aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Ex Manifattura Tabacchi di Bologna, tre anni di ritardi, carenze e criticità; PNRR: il deserto delle opere pubbliche italiane; Rifiuti, Liberi a Sinistra: Ecolan più conveniente, ma ritardi e divisioni in maggioranza; Fondo Cinema 2026: ritardi, storture e un +138% di tax credit alle produzioni straniere.

Oroscopo della Smorfia di oggi 22 febbraio, il Leone tra soldi e scelte concreteL'oroscopo della Smorfia napoletana di oggi, domenica 22 febbraio, propone al Leone il numero 46, corrispondente a 'e denare: il denaro. Questa energia richiama l’attenzione su tutto ciò che riguarda ... it.blastingnews.com