Un ragazzo di 17 anni residente a Pescara è stato fermato dalle forze dell'ordine su richiesta della Procura per i minorenni. L'episodio riguarda un'operazione legata a un'eventuale minaccia o progetto che richiede un intervento giudiziario. La vicenda si inserisce in un contesto di attività investigative che coinvolgono minori e che si sono concluse con il provvedimento di arresto.

Pianificava un «Mass shooting» Arrestato su richiesta della Procura per i minorenni dell'Aquila e trasferito in un istituto penale minorile Pianificava un «Mass shooting» Arrestato su richiesta della Procura per i minorenni dell'Aquila e trasferito in un istituto penale minorile Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Sognava una Columbine italiana, arrestato 17enne pescarese

Articoli correlati

Progettava una strage a scuola in stile "Columbine", arrestato un 17enne a PescaraStava studiando come fabbricare armi e ordigni chimici, per compiere una strage in una scuola superiore di Pescara, come quella consumata nel 1999...

Terrorismo, arrestato a Perugia un 17enne: programmava una strage scolastica ispirata alla ColumbineVoleva compiere una strage scolastica ispirata alla Columbine High School (20 aprile 1999), seguita dal proprio suicidio: un diciassettenne...

Progettava una strage a scuola in stile Columbine: il piano del 17enne arrestato a PerugiaIl pericolo scampato sarebbe stato ancora più agghiacciante: «Quando sarò in Quinta, replicherò la Columbine» scriveva, infatti, già due anni fa, e...