Società fallita e soldi spariti | la Finanza sequestra beni anche a Monreale

Le autorità finanziarie di Palermo hanno eseguito sequestri preventivi di beni immobili appartenenti a una società fallita che aveva accumulato circa 4 milioni di euro. I beni sequestrati includono tre fabbricati e quindici terreni nella zona di Monreale. Le operazioni sono state disposte dal Tribunale di Palermo e fanno parte di un’indagine sulla gestione dei patrimoni dell’azienda.

Le indagini, condotte dalla Sezione di Polizia Giudiziaria – aliquota Guardia di Finanza, hanno riguardato il dissesto di una società, riconducibile ad una locale famiglia di noti imprenditori operanti nel settore della produzione di inerti e calcestruzzo e nel settore della raccolta rifiuti, in appalto per conto di diversi comuni delle province di Palermo e Trapani; nei confronti della stessa, a seguito di preliminari accertamenti esperiti dalla citata sezione di p.g., il Tribunale di Palermo aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Società fallita e soldi spariti: la Finanza sequestra beni anche a Monreale Articoli correlati La Finanza sequestra beni per 800mila euro per riciclaggio: nel mirino un consulente amministrativoMonza, 26 marzo 2026 - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza hanno dato esecuzione a provvedimenti di... Maxi sequestro da milioni, imprenditore sotto scacco: beni e società nel mirino della FinanzaTempo di lettura: 2 minutiBeni per milioni di euro sequestrati ed ex imprese finite sotto la lente degli investigatori. Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Non ci si può comprare la quota di altri soci con i soldi della società; Santanchè, il risiko delle aziende e quei soldi arrivati dalla società indagata per mafia; Fallita la più grande azienda produttrice di indivia dei Paesi Bassi; Infissi ordinati e pagati, ma mai consegnati: condannati i titolari dell'azienda fallita. La Gica Slot al centro dell’inchiesta sulla camorra: società fallita legata al clan ZagariaUn troncone della nuova indagine sulla fazione Zagaria del clan dei casalesi porta ad una società con sede sull’Appia. L’amministratore e il socio nell’ordinanza del gup relativa al controllo delle sl ... latinaoggi.eu Una famiglia ha versato 150mila euro nelle casse della società, poi fallita - facebook.com facebook