Milano, Brescia e Verona sono tre città italiane che condividono un problema comune nel settore dell’edilizia abitativa sociale. In queste località sono state raccolte tre storie diverse che raccontano come il settore sia in difficoltà, con difficoltà nel mantenere le case popolari e nel rispondere alle esigenze dei residenti. Le situazioni descritte mostrano un quadro di criticità diffusa e di interventi spesso insufficienti.

di Elena Comelli* Milano, Brescia e Verona non sono solo tre stazioni lungo la linea ferroviaria che da Torino porta a Venezia. E non sono neanche solo gli snodi principali dell’A4, l’autostrada Serenissima, una delle più trafficate d’Italia. Sono tre luoghi, tre città, dove negli ultimi anni è andato in scena il fallimento di certe politiche di social housing, quelle che fanno leva sul privato, alla cui azione e alla cui presunta responsabilità viene delegata la tutela dei diritti, lasciando al pubblico il solo ruolo di facilitatore e garante della libertà di impresa. La cronaca è nota, quanto meno a chi si occupa di casa. Milano – estate 2022 – via Dardanoni, periferia est. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Social housing in crisi: tre storie da Milano, Brescia e Verona che raccontano la stessa cosa

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